Exalumna de La Academia anuncia que está embarazada

View this post on Instagram

Debes decirte a ti misma: ¡No estoy dispuesta a aceptar menos de lo que me merezco! ¡Soy inteligente¡ ¡Soy hermosa! ¡Soy una buena mujer y merezco ser feliz! Todo comienza contigo. (Amari Soul) . Photo by: @indigostudiopro . . . @blossom_intimates #Music #Model #TijuanaMusic #México #Fotografía #Glamour #Artist #lifestyle #PhotoSession #Influncermx #InfluencerTijuana #TalentoTijuana #girlpower #bloggermom #bloggerTijuana #bloggersandiego #TijuanaLife #bajavibes