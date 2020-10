Kuno Becker confirma su regreso a las telenovelas

A casi 11 desde que apareció por última vez en una telenovela, Kuno Becker confirmó que regresaría “pronto” a los melodramas con una producción de Televisa, la empresa donde inició su carrera.

Durante un reciente encuentro con la prensa a las afueras de la televisora de San Ángel, el actor destapó muy emocionado que está a un paso de volver a la pantalla chica con un proyecto del que, por ahora, no reveló detalles.

“Pronto regreso (a las novelas), ahora sí. No puedo decir mucho hasta que el jefe lo confirme por supuesto, no les puedo decir mucho porque me regañan, yo no llevo el proyecto, yo sigo al líder”, comentó.

Aunque el artista de 42 años no dio detalles del nuevo personaje que hará ni la producción en la que participará, sí manifestó estar preparado y lleno de emoción para conquistar al público con su nuevo proyecto en puertas.

“Parece que ahora sí se va a armar lo de la telenovela, yo estoy muy contento, muy emocionado”.

Asimismo, confesó el por qué decidió regresar ahora al mundo de los melodramas. “A mí siempre me han llamado los personajes, esa es mi forma de ver lo que creo que me conviene y lo que me gusta hacer, lo que amo hacer que es actuar”, explicó.

La última telenovela que grabó fue “Vidas robadas”, de TV Azteca. Durante esa ausencia se dedicó a trabajar en el cine mexicano produciendo y dirigiendo producciones para la pantalla grande.

¿Dónde estará el actor?

Aunque no precisó en qué novela participará, en agosto se rumoró que Kuno Becker era uno de los posibles candidatos para estelarizar “¿Qué le pasa a mi familia?”, la nueva telenovela de Televisa que encabezará Ariadne Díaz.

Ahora todo parece apuntar a que el protagonista de esta producción de Juan Osorio sería el galán de “Primer amor… a mil por hora”.

No obstante, el periodista de espectáculos Alex Kaffie informó en su columna “Sin lisonja”, que se publica en El Heraldo de México, que él volvería en la próxima novela de Carlos Moreno.

Fue uno de los actores juveniles más populares a finales de los 90 con participaciones en numerosos melodramas de éxito en aquella época como Soñadoras, Locura de amor y Mujeres engañadas.