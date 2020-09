La vida de exgalán de Televisa tras estar desempleado y sin una pierna

View this post on Instagram

El actor Jaime Garza es captado en un evento de gala junto a su novia, la actriz Viridiana Alatriste Pinal, en 1982 🎥🎬 . . . #elmexicoquesefue #elmexicodelayer #mexicoretro #mexicoantiguo #elmexicodeantaño #jaimegarza #viridianaalatristepinal #80s #oldtv #retrotv #televisa #colors #retro #vintage