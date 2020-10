Filtran video en el que Sharis Cid coquetea con Arturo Peniche

Hace unos días, una la revista TV Notas reveló que Sharis Cid fue la tercera en discordia entre Arturo Peniche y su esposa, Gabriela Ortiz.

Recordemos que el actor se separó de ella hace unas semanas. La actriz afirmó que era “un chisme estúpido” y que se tenían cariño porque eran familia.

Durante la emisión “Chisme No Like“, los conductores presentaron un clip que ella misma compartió en vivo hace unos meses en sus redes sociales.

Ver a partir de los 59 minutos

Las imágenes las grabó cuando se quedó en el rancho de la familia de su yerno para pasar la cuarentena.

En ese momento no estaba Gaby en el rancho, pues ella resultó contagiada y se quedó en su casa en la CDMX para evitar contagiarlos.

Y es que desde que Brandon Peniche se casó con Kristal Cid, la relación de toda la familia ha sido mucho más cercana.

¿Se le pasó la mano a la actriz?

En el video, se ve cómo el galán de Televisa prepara carne asada, mientas que la también conductora se le acerca y le dice:

“Te ves tan guapo. Oye, gracias por aceptarme aquí en esta cuarentena. Te amo”, fueron sus palabras.

Previo a este audio, Sharis Cid concedió una breve entrevista al programa Venga la alegría, en la que defendió su honor y negó cualquier señalamiento por parte de la revista.

“Es un tema que nos afecta a todos. Ya no nos podemos quedar calladas como mujeres; hay que proteger a la mujer y la violencia contra la mujer”, le expresó a Flor Rubio.

“Basta que se me difame así. Yo no sé quién me odia tanto. Somos una familia que nos queremos y nos amamos. Lo único que puedo decir es que no crean todo. Esto no se va a quedar así”, sentenció Cid contra la revista.