“Nacasia” presume cuerpazo en bikini y un rostro transformado

Lorena de la Garza es una de la comediantes más famosas de México, pues su papel protagónico en “La Hora Pico“, saltando a la fama gracias a Nacasia.

La actriz formó una mancuerna perfecta con Consuelo Duval en su sección “Las nacas”. Además, participó en otros proyectos televisivos donde evidenció que también es muy talentosa interpretando papeles dramáticos.

Hace algunos años se alejó de los escenarios para dedicarse a su vida personal; sin embargo, tras su regreso al ojo público ha dejado en shock a sus miles de fans con su belleza y su transformado rostro.

Por más de 10 años hizo reír a todos los televidentes, y ahora se dedica a arrancar suspiros con sus publicaciones subidas de tono.

La actriz está demostrando una faceta desconocida, elevando la temperatura de sus fans; sin embargo, no todo son halagos.

Aunque la mayoría de los fans escriban comentarios positivos, algunos han criticado el cambio drástico evidente en su rostro.

Si bien en cada una de las imágenes que comparte muestra su espectacular belleza, fue una en especial que dejó a sus seguidores con la boca abierta, pues lució un bikini color negro con el que resaltó su atlética figura.

Dicha publicación ya cuenta con más de 6 mil likes y es que, dejó ver el lado más atractivo de la famosa comediante.

Actualmente ella continúa desarrollándose en la comedia con su programa “Más noche”, en donde también tiene como invitados a diferentes personalidades.

También sorprendió al incursionar en la música, tras grabar su disco titulado “Soy lo que soy”.

En entrevista para “De primera mano”, Lorena declaró que sí llegó a pelearse con Consuelo Duval.

“Somos hermanas y como tal, pues nos peleamos. Me he peleado con mis hermanos de la misma manera que me he peleado con Consuelo”, afirmó la actriz.