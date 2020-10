Exintegrante de OV7 es vinculado a proceso por retención de menores

View this post on Instagram

¡EXINTEGRANTE DE ONDA VASELINA ES VINCULADO A PROCESO POR RETENCIÓN DE MENORES! #DanielIsaías ex integrante del grupo #OndaVaselina ahora #OV7 fue vinculado a proceso este jueves 1 de octubre por su probable participación en el delito de retención de menores, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México En un comunicado, la Fiscalía señaló que el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, que derivado de esta resolución, Daniel Isaías ’N’ deberá presentarse a firmar de manera periódica mensual en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. ¿A TI QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu