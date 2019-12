Tras ser duramente criticado, Ari Borovoy se defiende y explica la polémica con Ov7

La semana pasada, tras darse a conocer que OV7 quedaría fuera del “90’s Pop Tour” sin razón alguna, los fans criticaron a Ari Borovoy por la decisión.

Después de eso, las integrantes de la agrupación aparecieron en un video junto al cantante explicando que siempre sí terminarían la gira juntos.

Sin embargo, los seguidores no habrían quedado del todo contentos con lo sucedido por lo que Borovoy se defendió y explicó lo que pasó.

Para el 28 de noviembre, presentación programada, cancelada y reactivada para los Ov7 dejaba a un Ari Borovoy expuesto entre abucheos del público.

#AryBoroboy, recibe abucheos, por parte del público asistente al #90sPopTour. Responde con un "Lo entiendo", "tiempo al tiempo" pic.twitter.com/ZpANOmbfxS — Leonardo Sánchez (@oleosm_) November 29, 2019

Ahora, el cantante utilizó sus redes sociales donde se preguntó a sí mismo: “¿Cómo le hiciste para subirte al escenario el día 28, el jueves, sabiendo que había demasiadas probabilidades de que no te fuera bien con la gente? Le contesté: no lo pensé ni siquiera, el que nada debe, nada teme y es el 90’s Pop Tour y la onceava presentación en la Arena Ciudad de México y hay que dar la cara a la gente”.

Y continuó, “para el día 29 de noviembre, todo cambió abruptamente, es muy probable que mucha gente no se haya enterado, porque la gente me conoce desde hace treinta años, la gente sabe que no me gustan los juegos chuecos, que soy una persona leal. La gente sabe que me preocupo por los fans, así como todos ustedes se preocuparon por mí”, aseguró el dueño de BoBo Producciones.

En paz consigo mismo

“Muchas veces callar trae paz, y hay veces que yo prefiero callar y lograr paz que hablar para tener la razón… Yo tengo muy claro desde que entré a este negocio, y es que no los voy a defraudar. Yo he vivido, lo más lindo de mi vida ha sido poder estar arriba de los escenarios y he vivido gracias a todos… lo tengo muy claro, yo nunca los voy a defraudar…”, aseguró.

"No es la primera vez que se habla horrible y feo de mí y de mi compañía… ni será la segunda ni la tercera y no va a ser la última. Hacer las cosas bien y en un negocio donde se habla tanto es muy fácil, es muy sencillo que a la gente no le guste lo que estás haciendo, siempre voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible y no nada más para mí, sino para todos ustedes…”, dijo tajante ante la ola de dudas que aún mantiene a los fans de Ov7 confundidos por no saber de manera específica lo que pasó.

Al hasta el momento ni Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Erika Zaba y Oscar Schwebel han reaccionado a las recientes declaraciones de Borovoy, en las cuales, de alguna manera, por primera vez, se defendió.