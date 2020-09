Tras bajar de peso, Rebel Wilson aparece junto a su guapo novio

View this post on Instagram

Ребел Уилсон с бойфрендом и Мэйси Уильямс с бойфрендом на благотворительном гала-вечере Monte-Carlo Gala for Planetary Health, организованном князем Монако Альбером. Бойфрендов отметила 👌 Rebel Wilson with boyfriend and Maisie Williams with boyfriend attend the Monte-Carlo Gala For Planetary Health on September 24, 2020 in Monte-Carlo, Monaco. #RebelWilson #MaisieWilliams