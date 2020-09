¿Quiere ser más joven? Filtran la verdadera edad de Ninel Conde

View this post on Instagram

Gracias MUNDO HISPÁNICO • ¡PRESENTAN PRUEBA DE ADN QUE CONFIRMA QUE NOVIO DE NINEL CONDE TIENE UN HIJO NO RECONOCIDO! Como se afirmó hace unos días, hoy por fin, presenta ante el público la prueba de ADN que confirma que #LarryRamos, el novio de #NinelConde tiene un hijo que no es reconocido, de acuerdo a una publicación el periodista argentino Javier Ceriani Fue a través de su cuenta oficial de Instagram @javierceriani que se dio a conocer la sorprendente noticia que ha dejado en shock a varios de los seguidores de la cantante mexicana De manera textual así lo informó el comunicador en su cuenta: “Papel en Mano ¡Aquí están las pruebas! ninelconde como te lo habíamos informado en nuestra super primicia, el novio de #NinelConde #LarryRamos tiene un hijo no reconocido y esta es la prueba de ADN que lo confirma. Fue a principios del mes que se supo que en medio de las ‘lucha’ que lleva a cabo la cantante Ninel Conde, ‘Bombón Asesino’, en contra de su expareja Giovanni Medina, por la custodia de su hijo, ahora surgen los ‘secretos’ de su novio Larry Ramos, quien al parecer tuvo algunos problemas legales y además tiene un hijo no reconocido en Miami.En aquella ocasión se dijo que la paternidad de la nueva pareja de la bailarina, estaba confirmada mediante una prueba de ADN. El bebé lo tuvo con una venezolana. Pero eso no es todo, a decir del periodista argentino, el nuevo galán del ‘Bombón Asesino’ es señalado de tomar fotografías de sus anteriores parejas en situaciones íntimas y luego comparte esas imágenes. Y pese a todos estos señalamientos, el novio de Ninel Conde ha recibido respaldo y confianza total de su pareja, ya que recientemente la cantante publicó una reflexión en defensa de su hombre Tras esas revelaciones, ahora el periodista argentinom revela el documento que prueba la paternidad del novio de Ninel Conde, de un hijo que no es reconocido por el supuesto empresario. En la siguiente página te mostraremos el documento y los comentarios que da la gente sobre este espinoso caso que ha sacudido al mundo fel espectáculo. ¿QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu