Gloria Trevi enamora al posar por primera vez en traje de baño

Gloria Trevi dejó con la boca abierta a sus miles de fans al mostrarse por primera vez en traje de baño, en color turquesa y que empataba perfecto con el mar de Cancún.

La cantante aseguró que “era muy tímida” y por esa razón le apenaba posar con esa prenda y por eso tampoco había subido imágenes así.

“Ja ja ya saben que soy penosa”, escribió en un video donde hace diferentes poses y coquetea con la cámara mientras de fondo suena la canción “Aunque ahora estés con él” de Calibre 50.

La imagen reunión casi medio millón de reproducciones y más de 58 mil likes gracias a la actitud desinhibida de la mexicana.

Ella está disfrutando de unas vacaciones en Tulum a bordo de un lujoso yate, junto a su esposo Armando Gómez.

Algo que llamó la atención de los seguidores fue el hecho de que el look playero por el que apostó les recordó a la época de “La papa sin catsup”, pues trae una melena despeinada y unas mechas rubias como las que usó en la década de los 90.

Pero no solo deleitó a sus seguidores con una postal, pues subió un compilado de imágenes en los que dejó en claro por qué sigue siendo aclamada por sus fans, ya que presumió sus curvas y la personalidad alocada que la caracteriza.

“Bella bella bella 💕💥”

“¿Cómo haces para ser tan preciosaaaaa!!! 😍?”

“Pero que cuerpazo mujeeeer 😍”

“Toda una diosa eresss 😍”

“Cosas que nunca cambian… tú y tu hermoso cuerpo 🥰😘❤️🔥😈”

De cerca con la cantante

Gloria Trevi presentó una inédita producción audiovisual, que recoge los mejores momentos de su gira ‘Diosa de la noche’, en un álbum en vivo y un video, un proyecto que realizó durante la cuarentena con las grabaciones de múltiples cámaras durante los tres conciertos que dio en la Ciudad de México.

“La pandemia me ha hecho valorar muchísimas cosas que a veces no se agradecen, como la familia, los amigos, el público”, indicó en una entrevista.

“También me dio inicialmente tiempo para descansar y ha tenido efectos maravillosos. En el confinamiento me he reforestado como la naturaleza. Me ha salido el doble del pelo, tengo la piel excelente. Hasta he engordado”, dijo.