Galilea Montijo revela foto de hace 27 años cuando fue “La chica TV”

Aunque actualmente Galilea Montijo es una de las presentadoras mexicanas más famosas, llegar a donde está no ha sido fácil.

La conductora ha trabajado duro para posicionarse como una de las más queridas de la televisión, por eso compartió un recuerdo de sus primero pasos por la farándula.

A través de sus redes sociales publicó una foto donde ya casi tres décadas resultó ganadora del famoso concurso de belleza “La Chica TV”.

Con una emotiva dedicatoria de agradecimiento hacia quienes la coronaron como la gran ganadora, describiendo ese día como uno de sus sueños cumplidos.

“Hoy hace 27 años hice realidad unos de mis sueños 💖🙌🏼 Como olvidar a #Eduardopalomo 💖 #jJuanFerrara que votaron por mi y cambiaron mi vida!!! Mi agradecimiento para SIEMPRE”, escribió.

Ella quiso conmemorar tan importante fecha para celebrar el certamen que catapultó su carrera artística. Sin embargo, la foto llamó mucho la atención por lo irreconocible que luce.

“Wowwww qué distintas estás”

“Creo que mejoraste con los años, ahora luces más linda”

“Los años pasan, es evidente que te has hecho algunos arreglitos”

“Siempre bella mi Gali, pero ahora está mejor”

“Uffff qué cambiada luces hoy”

El conflicto de la conductora

Diego Verdaguer sorprendió a sus seguidores en Instagram. Y es que el artista subió una fotografía en donde aparece casándose con Galilea Montijo.

A pesar de que simplemente se trata de un videoclip de 2013 titulado “Voy a conquistarte”, el artista expresó en la descripción que las fantasías se pueden hacer realidad, como la de él con Gali.

“Todos podemos crear una fantasía. Todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme con Galilea Montijo”, se lee.

Amanda Miguel, esposa del cantante, no pudo evitarlo y mostró su molestia ante la publicación.

“Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc, etc. Solo que vos estás casado. Mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. Dobles vidas no funcionan”, comentó.