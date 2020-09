Chris Evans por error comparte su pack y arden las redes

Las redes sociales están que arden, pues Chris Evans por primera vez dio un motivo para generar polémica al subir “por error” su pack.

Resulta que el actor compartió en las stories de Instagram un vídeo de su familia jugando un juego de mesa.

Sin embargo, al final del clip, se coló accidentalmente un vistazo al carrete de la cámara de un móvil, dejando ver varias miniaturas de fotos, y una en concreto mostraba su miembro viril.

Aunque el actor borró inmediatamente el vídeo, los usuarios más rápidos lograron conseguirlo y hacer algunas capturas de vídeo donde se distingue la imagen de las partes nobles del intérprete.

Su nombre de inmediato fue tendencia en Twitter, pero las redes se han dividido en dos. Unos que están lanzando mensajes de apoyo compartiendo imágenes otras imágenes de él, memes sobre lo buena persona que es o montajes graciosos para convertir su Trending Topic en algo positivo.

Su compañero Mark Ruffalo, mandó un mensaje de “apoyo” a su colega.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020