Lily James lidera la nueva generación de Mamma Mia!

Es fácil entender por qué Lily James estaba nerviosa ante el hecho de protagonizar “Mamma Mia! Here We Go Again”.

No solo porque la primera película, lanzada en 2008, fue un enorme éxito de taquilla que recaudó US$615 millones para convertirse en una de las cintas musicales más taquilleras de la historia: La intérprete tenía el duro reto de caracterizar una versión joven del personaje de Meryl Streep, una de las mejores actrices de nuestros días.

James admitió recientemente que tenía sus dudas por esas razones, por sus conexiones con el musical de “West End” y por la primera película. La oferta era demasiado buena para ser cierta y su agente la miraba con escepticismo.

“Mi agente me envió el guion de la secuela y yo le pregunté: ‘Hey, ¿qué piensas de esto?’ Y realmente pensé que ellos no habían vendido bien la idea”, expresó Lily.

“Pero luego me dije: ‘Suena genial. Ustedes no me conocen si creen que no quiero hacer esto, porque los musicales como ‘Mamma Mia!’ han sido parte de mi vida desde que era una adolescente’. Así que estaba muy emocionada al pensar en lo que esto podría significar”, agregó.

La emoción de la actriz solo incrementó hasta que ella estuvo en el set. De hecho le pregunté, ya que baila y canta, cuál fue su canción favorita durante la producción. Ella lo tuvo difícil al escoger una sola. “Dios, todas ellas”, respondió, antes de enfatizar en que escogería a “Mamma Mia”.

“En esta época todo es sobre Donna and the Dynamos, ellas están rockeando, juntas, con su banda de chicas. Para mí, cantar al lado de Jess y Alexa, que son extremadamente talentosas y cercanas, tuvo mucho de ‘girl power’. Me sentía como si realmente estuviera en una banda de mujeres y fue realmente poderoso. Me encantó”, explicó la actriz

Sorprendentemente, “Mamma Mia! Here We Go Again” podría ser llamada “El Padrino 2” de los musicales. Bueno, por lo menos si hablamos de la trama, ya que desarrolla al mismo tiempo una precuela y una secuela. Ahora veremos a Donna ya fuera de la universidad y explorando Europa, donde se involucra románticamente con Sam, Bill y Harry.

Al mismo tiempo, conoceremos la historia de Sophie (Amanda Seyfried) y el resto de la tropa original tratando de ir atribuladamente a la villa de Donna.

Ahora, el éxito del sucesor de “Mamma Mia!” “La La Land” y, más recientemente con “The Greatest Showman”, prueba que las audiencias están dispuestas a divertirse con los musicales.

Y Lily James, por cierto, ya tiene su propia teoría sobre ello: “Pienso que ahora, más que nunca, mucha gente quiere ir al cine para escapar de las realidades del momento. Todos necesitamos algo de ánimo y ese es el espíritu que hay en los musicales”.

Texto: Gregory Wakeman/Publinews Internacional