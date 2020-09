VIDEO. Andrea Legarreta es hospitalizada por complicación del COVID-19

View this post on Instagram

Gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos de tantas personas hermosas!! ❤️🙏🏻 Aquí les dejo algo que he estado reflexionando: Te enteras de algún caso positivo y preguntas: ¿En dónde habrá sido el contagio? ¿Quién te contagió? ¿Tomabas las debidas medidas? ¿Te cuidabas lo suficiente? Y más preguntas así… Al ver la palabra “positivo” en TUS propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a TODAS esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito 🤦🏻‍♀️. Quienes me conocen saben que soy MUY responsable. He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican. Ya en semáforo amarillo y con todos lo debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con MUCHOS cuidados para sus clientes. Pero OJO conozco personas que quedándose en casa se han contagiado y siguen sin saber cómo fue y otros que salen a trabajar o al súper y gracias a Dios no se han contagiado (algunos sí). El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que NO sabía que lo tenía y me contagié. No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente. Esto es una “cadena” dónde la mayoría de quienes contagian a otros no saben que lo tienen. Lo más probable es que tarde o temprano nos alcance el virus a todos, así como me dio influenza AH1N1 en dos ocasiones o cualquier otro virus o bacteria. No somos los primeros y no seremos los últimos (ojalá lo fuéramos). Si estás pasando por algo similar, te mando amor y buenas vibras, conecta con lo positivo! Con el amor de tu gente, con la FE y con Dios! Mi familia bien y con menos síntomas que yo ❤️! Yo, como si tuviera un resfriado común (poco más fuerte) y con los medicamentos se van los dolores de cabeza, cuerpo y fiebre. Sin olfato ni gusto, pero la llevo bien! Y de algo estoy segura, PRONTO saldremos de esta! Gracias por su amor y buenos deseos SIEMPRE! Y a seguirse cuidando hermosuras!! Dios me los bendiga!! 🙏🏻❤️