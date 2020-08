Vanessa Claudio calienta las redes al mostrarse en sexy lencería negra

Vanessa Claudio se ha robado los suspiros de los televidentes desde que apareció en Venga la Alegría, y ahora lo hace en el programa “Suelta la Sopa“.

Además de ser una conductora, también es una modelo profesional y cada vez que puede publica fotos para recordar esa faceta profesional, tal como lo hizo ahora, luciendo sensuales atuendos.

En esta ocasión, la puertorriqueña publicó un TBT en el que aparece recostada boca abajo sobre el piso, usando sexy lencería negra de encaje y luciendo su retaguardia. Vanessa escribió junto a la imagen:

“Aquellos días de posar sexy”, indicó arrancando decenas de halagadores comentarios.

Actualmente conduce el programa de Telemundo, al que ingresó en enero de este año.

En un principio se le veía nerviosa en sus intervenciones, pero poco a poco ha ido acostumbrándose al ritmo vertiginoso de la emisión, dando sus comentarios a las noticias diarias de espectáculos.

Revela injusticias

Vanessa Claudio se sinceró sobre su salida del matutino de TV Azteca, televisora que fuera su casa por más de 10 años.

Ella considera que no le parecía justo que tenía que ayudar o capacitar a sus compañeros cuando ella había estado fuera del aire por tres años para prepararse y estar en el lugar donde estaba.

“Kristal era nueva, y al principio me ponían con ella a tratar de leerle el guión para que ella entendiera qué tono le tenía que dar, y a mí se me hacía un poco injusto, porque en todas las secciones me ponían a Kristal al lado, diciendo secciones que yo traje al programa.

Ella no tiene la culpa, era algo que tú decías, no es que no le des oportunidad, pero pagué un derecho de piso gigantesco”, explicó.