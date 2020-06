Actor de Televisa confirma que él y toda su familia tiene Covid-19

Toño Mauri confirmó que tanto él como su esposa, Carla Alemán, y sus hijos tienen la enfermedad del Covid-19, aún no sabe cómo pudieron contraer el virus, ya que explicó toda su familia se ha mantenido en aislamiento.

Durante una entrevista al programa "Venga la Alegría", el actor mexicano también expresó que la "enfermedad es rara" puesto que algunos días se sienten bien, sin ningún tipo de malestar, aunque en otras ocasiones se sienten mal.

"Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho", confesó el también cantante.

Mauri y su familia viven en Miami y pese a que, de manera voluntaria el actor se puso en cuarentena en aquella ciudad, contrajo el virus sin saber cómo.

Apenas hace unas semanas, en entrevista con “Ventaneando” hablaba de las medidas de seguridad que estaba tomando para evitar contagiarse.

"No hay actividades, ayer aquí en Miami cerraron las actividades de mar, los restaurantes están cerrados, igual que muchos complejos familiares".

Una preocupación

El esposo su hija Carla Mauri Alemán, Pablo Fernández de Córdova Ferry, también se contagió:

"El que me preocupa un poquito es el esposo de mi hija porque tiene asma, entonces, quisiera yo cuidarlo desde ahorita para que no se vaya a complicar su caso, porque con el asma no quisiera que tuviera un cuadro fuerte, hasta ahorita, los síntomas son leves, pero me da miedo porque esto empieza a ponerse mal con el tiempo", contó.

Toño está casado con Carla Alemán desde 1993, juntos tienen dos hijos: Carla Teresa y Antonio; su primogénita nació el 11 de octubre de 1996 y heredó de su papá su ambición artística, ella es compositora, cantante y actriz, tuvo una participación en la serie juvenil “Gossip Girl Acapulco”.