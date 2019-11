Yuridia arremete contra programa “Ventaneando” por hacerle bullying

Yuridia arribó a la ciudad de Mérida para concluir con sus presentaciones. Una reportera de “Ventaneando” se acercó para entrevistarla en el aeropuerto, pero ella se negó a hablar mientras avanzaba en medio de su equipo de producción y seguridad.

Horas más tarde, en una transmisión de Instagram, Yuridia se refirió al incidente y no sólo dijo que tiene fobia social, razón por la cual suele evitar el contacto con la gente y las entrevistas, sino que también acusó al programa Ventaneando de hacerle bullying.

“Tengo una cosa que se llama fobia social, me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, me cuesta mucho trabajo hablar con la gente, socializar, salir a la calle y me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas”, explicó Yuridia.

View this post on Instagram Esloquees A post shared by 𝒴𝓊𝓇𝒾𝒹𝒾𝒶 (@yuritaflowers) on Nov 26, 2019 at 8:11pm PST

“Después viene el bullying. Es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar. Lo que me pasó hoy me destruyó como siempre me destruye, que digan cosas de mí, que se aprovechen de un momento para sacarle provecho y animar a la gente a que me desprecie”, añadió en su relato en donde por momentos parecía bastante conmovida e incluso a punto del llanto.

“Ventaneando se llevó su nota y obviamente la van a editar, obviamente van a hablar como siempre han hablado, que para mí no es hablar, es hacer bullying e incitar a la gente a que hagan lo mismo”, arremetió contra el programa de televisión.

“Ventaneando” responde

“Es su peor enemiga, Yuridia es su mayor autosaboteadora, ella misma se hace pedazos todo el tiempo. El talento le estorba”, comentó Daniel Bisogno.

Mientras que Pedro Sola lamentó que Yuridia siempre se haya comportado así ante los medios de comunicación.

Mónica Castañeda señaló que si no le gusta la fama, Yuridia podría volver a ser diseñadora de vestidos y sería bueno que acudiera a terapia. Pati Chapoy leyó el comentario de una persona cercana quien le explicó que si Yuridia tuviera en realidad fobia social no debería estar en contacto con las redes sociales.