Retraso en reporte de resultados de pruebas de Covid-19 podría ser de dos semanas

El director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, se refirió al retraso en el reporte de datos sobre la pandemia que se detectó recientemente.

Ayer se anunció que la ministra de Salud, Amelia Flores, ordenó que se realizara una auditoría sobre los casos de coronavirus a nivel nacional.

Esto se dio porque algunos hospitales y laboratorios, tanto públicos como privados, no tienen al día los informes que deben trasladar a esa cartera.

Asturias señaló que posiblemente no son demasiados días de retraso, quizá una semana o dos.

También se verificó en dónde estaban las pruebas que se estaban haciendo a nivel nacional y se encontró ese retraso en el reporte de las pruebas en el área pública y privada, expuso.

No es posible que los laboratorios privados decidan hacer pruebas para #COVID19 y no cumplan con el reporte obligatorio al @MinSaludGuate. La batalla contra esta pandemia no puede ganarse si los datos no están al día. Sistemas, responsabilidad y compromiso, imposible sin ellos! pic.twitter.com/fAZftbZ9sf

— Dr. Edwin Asturias (@easturia) June 25, 2020