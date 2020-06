Iggy Azalea confiesa que es mamá y que a su hijo lo tuvo en secreto

Tras meses de especulaciones de un posible embarazo, Iggy Azalea sorprendió a sus seguidores al anunciar que se había convertido en madre por primera vez en secreto.

La intérprete de “Fancy” compartió la inesperada noticia a través de las historias de su cuenta en Instagram, red social a la que regresó hace unas semanas, donde evitó dar detalles como el nombre, fecha de nacimiento y rostro del bebé.

En la publicación, la artista de 30 años destacó que no se mantuvo en silencio porque intentara ocultar a su hijo o porque se avergüence de él, sino por protegerlo del ojo y escrutinio del público.

Desde el pasado mes de diciembre, comenzó a rumorearse que Azalea estaba en la dulce espera de su primer hijo con el rapero Playboi Carti, con quien sostiene una relación sentimental desde 2018; sin embargo, ninguno de los dos confirmó o desmintió la información.

.Congratulations to @IGGYAZALEA and @playboicarti, iggy confirmed they do in fact now have a son but wants to keep his life private for now. 💙 we respect that Iggy pic.twitter.com/tpOPYzSOF7

— IGGY AZALEA NEWS (@IGGYAZALEADAILY) June 10, 2020