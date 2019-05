Filtran fotos de Iggy Azalea mostrando su busto desnudo sin censura

Iggy Azalea se encuentra en el ojo del huracán debido a la difusión de unas imágenes íntimas de ella que circulan en las redes sociales.

La rapera recién eliminó su cuenta de Instagram y de Twitter. Hace unos meses había lanzado un nuevo álbum, pero decidió hacer esto luego del desafortunado evento.

Al parecer no pudo con la presión que borró sus cuentas en Internet luego de que se filtraran fotos de ella en las que se mostraba topless.

Según revelaron medios internacionales, las imágenes fueron tomadas por Nino Munoz para la revista GQ Australia y si bien hasta ahora solo se conocían las fotografías censuradas, ahora alguien filtró las imágenes con desnudos.

Hasta ahora no se sabe quién pudo haber filtrado las fotografías y tampoco se tiene certeza de cuando ella regresará a redes sociales.

Este fin de semana la rapera se ha convertido en la última víctima de la filtración de unas imágenes privadas en las que aparece en topless.

Según se ha encargado de explicar ella misma a través de las redes sociales antes de desactivarlas para protegerse en un momento tan complicado.

Estas se hicieron tras acordar previamente que ninguna instantánea suya en la que se vieran sus pechos sería publicada, de ahí que toda la sesión se realizara en un set cerrado.

"No existe ninguna razón para que se conservara el material que no se utilizó, y debería haber sido eliminado inmediatamente después de que se completara el proceso de selección", explicó en un comunicado.

#IggyAzalea graces the cover of GQ Australia. 🙌❤️ pic.twitter.com/Lk7idi83vE

"Tengo toda la intención de descubrir de dónde ha surgido la filtración y emprenderé acciones legales al respecto. Es muy importante para mí que alguien acabe respondiendo por sus acciones y por la forma en que estas han repercutido en mi vida".

Aunque la intérprete australiana haya tomado la decisión de cambiar la configuración de sus perfiles de Instagram y otras plataformas para cerrarlos al público, ella insiste en que no hay "ningún lugar seguro" en el que pueda refugiarse mientras pasa la tormenta mediática.

Asimismo ha pedido a todos sus seguidores que traten de ponerse en su lugar para comprender cómo debe de sentirse ahora mismo.

"Me siento avergonzada, violada, enojada, triste y un millón de otras cosas, no sólo porque no estuve de acuerdo con esto, sino también por la vil forma en que las personas han reaccionado".