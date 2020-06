Vanessa Claudio se arriesga y enseña su trasero en diminuto bikini

Vanessa Claudio se unió al equipo de "Suelta la Sopa" a principios de año y desde entonces su fama ha ido creciendo cada vez más; sin embargo, recordemos que ella fue conductora de "Venga la Alegría" y "Este es mi estilo".

La puertorriqueña ha dado mucho de qué hablar con sus desacuerdos con su compañera de programa Carolina Sandoval, pero también sus bikinazos han sido tema de conversación

Esta vez dejó sin aliento a sus miles de seguidores al publicar una historia donde presume su espectacular figura en un diminuto traje de baño rojo, luciendo su perfecta retaguardia.

La también modelo de 36 años lanza un beso a la cámara al final del clip. Los fans no tardaron en halagarla y llenarla de piropos un tanto picantes.

Hace unos días su nombre se posicionó en tendencia en las redes sociales luego de que se publicará una entrevista en donde revela que vivió una pesadilla cuando fue novia del actor y conductor Carlos Arenas, a quien acusó de ser una persona muy celosa e insegura.

Esto lo dio a conocer durante una transmisión en vivo que se realizó a través de la cuenta de Instagram de Verónica Alejandra, quien participó por más de cuatro años en el programa matutino Venga la Alegría.

"Las cosas no terminaron bien. Yo intente de la manera posible salvar la relación la verdad, no era una relación saludable (…) Carlos es un chico muy inseguro y es muy celoso, era muy celoso de cualquier detalle y no es un mal chico, porque yo me enamoré de la persona, del amigo, pero se convirtió en un relación tóxica. Yo me convertí en una versión de Vanessa que no era yo", puntualizó.