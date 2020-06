¡Doloroso debut! Destrozan a Kim Flores tras lanzar su primer video como cantante

Kim Flores recién acaba de lanzar "Vacilar" una canción en género urbano con la que ingresa a la industria musical y espera poder posicionarse en el gusto del público.

Durante una entrevista, la modelo guatemalteca confesó que es gran fan de la música regional, género al que se dedica su esposo Edwin Luna, pero que decidió el urbano porque era que siempre le ha gustado y deseaba hacer.

"Me encanta la música regional mexicana, pero el urbano es algo que me gusta bailar, me gusta cantar y siempre lo he hecho. Quiero ponerle mi esencia, la sensualidad, el baile y quiero darle un toque diferente", contó.