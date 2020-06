Revelan lista de famosos supuestamente asesinados para ocultar red de pedofilia

Tras la reaparición de Anonymous, en redes sociales se ha filtrado información en la que se especula que las trágicas muertes de famosos como Avicii, Chris Cornell, Paul Walker, entre otros no fueron suicidios o accidentes, pues según datos replicados en Twitter, ellos fueron asesinados tras descubrir una red de abuso sexual a menores de edad.

De acuerdo con reportes de diversos medios de comunicación internacionales, los hackers revelaron que estas personalidades descubrieron dicha red criminal por lo que fueron "silenciados" antes de denunciar.

#anonymus ha filtrado información que demuestra que Avicii y Paul Walker fueron asesinados porque tenían información sobre la red de pedofilia y trata de menores en la que está involucrado entre otros Donald Trump.

Tal como lo sugieren los datos que circulan en redes sociales, el autodenominado grupo destacó que el reconocido dj Avicii realmente no se suicidó sino que fue asesinado por tener información sobre dicha red de trata de menores en la que supuestamente participaba Donald Trump y se dice que esta información la filtraba en algunos de sus videos como "For a Better Day".

También se filtró un supuesto audio en el que Michael Jackson revela que temía por su vida.

"No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé que me vaya a pasar pero yo lo siento en mi alma. Sólo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas", se puede escuchar en el audio.

Audio que filtro #Anonymous, la última llamada de Michael Jackson pidiendo ayuda un día antes de morir

"No es el gobierno, es más que el gobierno. Ellos me pueden tomar. Ya no me importa mi vida, yo solo quiero que mis hijos estén bien. Me tengo que ir", finalizó.

Lista de los que fueron silenciados:

-Lady Di

-Kurt Cobain

-Chester Bennigton

-Avicii

-Marily Monroe

-Paul Walker

-Michael Jackson

-Chris Cornell#Anonymous pic.twitter.com/zWDo9N0sKr — ℰ𝓁𝓁𝒶 🌿🇵🇾 (@EllaMoivra) June 1, 2020

Famosos vinculados

El caso del empresario Jeffrey Epstein acusado de manejar una red de tráfico sexual sigue dando de qué hablar. Tras suicidarse en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, el multimillonario dejó diversas interrogantes sobre sus negocios sexuales, que actualmente también involucran a diversas personalidades del espectáculo y la política.

Jeffrey era propietario de una isla en el Caribe llamada "Little St James", en la cual cometía delitos sexuales contra menores. Por medio de Twitter se filtró una supuesta lista de famosos relacionados con él, quien desde 2005 ya era investigado por prostitución.

La lista está conformada por una serie de personalidades que acompañaron a Epstein a su isla sexual como es el caso de los actores Dustin Hoffman, Kevin Spacey, Elizabeth Hurley, Alec Baldwin, Stephen Hawking, Courtney Love, el hijo de la reina Isabel II, Andrés de York, la CEO de Victoria´s Secret, Leslie Wexner; el cineasta Woody Allen; el hermano de la princesa Diana, Charles Althorp; la ex miss de Suecia, Eva Andersson-Dubin.