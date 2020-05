VIDEO. Alessandra Rosaldo llora y agradece a Aislinn Derbez por salvar su matrimonio

Alessandra Rosaldo compartió un emotivo video en el que también participó su hijastra Aislinn Derbez. Platicaron sobre muchos asuntos de su vida, especialmente de la buena relación que tienen y del apoyo que se han dado en situaciones complicadas.

Rosaldo, vocalista de Sentidos Opuestos, comenzó una relación sentimental con Eugenio Derbez desde 2005. Sin embargo, tal como lo compartió en el video, la vida de pareja no ha sido toda de color de rosa.

Incluso, Aislinn Derbez fue una pieza clave para que Alessandra y Eugenio regresaran y se casaran. El recuerdo aún hace llorar a la cantante.

Además, durante la videollamada también compartió la experiencia de su posparto. No fue fácil. Sin embargo, Aislinn también estuvo ahí para ayudarla.

Alessandra Rosaldo reveló que Aislinn Derbez, hija de su esposo Eugenio Derbez, jugó un importante papel en su historia amorosa.

Nadie sabía esta historia, pero Rosaldo aprovechó la cuarentena para confesarlo y externar su agradecimiento.

Al parecer la opinión de su hija, para Eugenio era algo sumamente importante.

"Él necesitaba esa aprobación tuya para poder dar ese paso, me acuerdo y me vuelvo a emocionar porque sin ti esta historia de amor no hubiera tenido este final feliz", dijo llorando Alessandra.