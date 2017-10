Tras la muerte de Karla Luna, Consuelo Duval amenaza a Karla Panini

La comediante Karla Luna falleció el 28 de septiembre y su muerte ha dolido tanto al medio artístico, a sus fans, a su familia y a sus amigos, entre ellos Consuelo Duval.

Duval estuvo con Luna en sus momentos más difíciles y en el programa "Ventaneando" se refirió a lo valiente que fue su amiga tras padecer cáncer, ya que nunca mostró dolor.

"Fue una mujer ejemplar. Nunca se quejó de su enfermedad, siempre estuvo sonriendo. Me da mucho coraje que el cáncer la haya vencido. Tuvimos oportunidad de trabajar seis meses juntas. Ella me deja un amor impresionante por la vida. Todavía no tengo claro que haya muerto. Me duermo y se me viene su carita a la mente", expresó Duval.