Karla Panini de “Las lavanderas” genera polémica al recordar que le robo el marido a Karla Luna

Existe un hilo tóxico en redes sociales que seguirá causando furor es el de Karla Panini y su amistad tóxica contra Karla Luna. La ahora conductora y comediante de Las Lavanderas, es recordada por muchos como la mujer que le bajó el marido a Karla Luna, quien era su mejor amiga.

A pesar que han pasado varios años, los usuarios no olvidan esa etapa de la vida de la mexicana y la siguen atacando en redes sociales. Por ello, Panini decidió publicar una polémica frase, la cual hace hincapié de sus tantos enemigos.

Cuando el público se enteró de la situación, se pusieron más crueles que con el triángulo de Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva. Sobre todo, cuando en el 2012, salió a la luz que Karla Luna tenía un tumor en la matriz, mismo que le fue retirado.

No obstante, la enfermedad la atacó y mientras ella luchaba por vivir. Su mejor amiga, Karla Panini y su esposo Américo Garza, la estaban traicionando.

En el 2014 el escándalo era toda una bomba en medios mexicanos.

“Karla era mi paño de lágrimas. Me siento burlada porque cuando yo iba perdiendo terreno sobre mi matrimonio, ella lo iba ganando. Ya no quiero estar junto a 2 personas que me causan cáncer. No los culpo de mi cáncer en la matriz. Es un cáncer de vida, es algo que me lastimó tanto”, dijo en su momento Karla Luna.