Karla Panini sigue siendo insultada por quitarle el esposo a su amiga y cierra Instagram

Karla Panini continúa dentro de una polémica. Ahora, la comediante ha eliminado su cuenta Instagram luego de tener una discusión con una de sus seguidoras, quienes le siguen reprochando el hecho de haberse emparejado con el ex esposo de Karla Luna.

La ex conductora de Telehit no se quedó callada y le respondió "que bonitos salimos, fue uno de los días más felices de nuestra vida". De manera misteriosa, minutos más tarde de esta situación, Karla decidió eliminar su cuenta Instagram.

Desde que se juntó con el ex esposo de la que fuera su compañera en el programa de televisión, no ha parado de recibir mensajes de odio y de personas que la culpan de quitarle la pareja a Luna, quien falleció de cáncer.

Panini formó junto a su amiga Karla Luna el dúo cómico “Las Lavanderas”, que se hizo famoso primero en la televisión de Monterrey y luego dio el salto al canal Telehit.

Cuando se encontraban en lo más alto de la fama, la tragedia asomó por primera vez a la vida de Karla, pues en 2012 le fue detectado un tumor en la matriz que le retiraron.

Otro golpe llegó en 2014 cuando se destapó la infidelidad de Karla con el esposo de Luna, Américo Garza.

"Karla era mi paño de lágrimas. Me siento burlada porque cuando yo iba perdiendo terreno sobre mi matrimonio, ella lo iba ganando. Ya no quiero estar junto a 2 personas que me causan cáncer. No los culpo de mi cáncer en la matriz. Es un cáncer de vida, es algo que me lastimó tanto", declaró sobre la traición de su esposo y su amiga.