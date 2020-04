Alicia Machado publica video para presentar al papá de su hija en Instagram

Al igual que muchas celebridades, Alicia Machado también está en cuarentena preventiva por lo que salió a comprar algunas cosas que necesitaba.

La exMiss Universo subió un video en su Instagram revelando que estaba a punto de entrar a un supermercado, pues quería surtir sus provisiones por el tema de la COVID-19, mejor conocido como coronavirus.

En las imágenes se puede ver a un hombre caminando junto a ella y para acabar con las especulaciones confesó que él era nada más y nada menos que el padre de su hija, y decidió que era el momento de presentarlo ante todos sus seguidores, ya que desde hace tiempo le pedían que revelara su identidad.

Sin embargo, para decepción de la mayoría el sujeto aparece con cubrebocas y lentes, por lo que no se logró distinguir nada de su rostro, y sus fans comenzaron a crear todo tipo de teorías.

Una de ellas asegura que podría tratarse de un mafioso o de un criminal que debe proteger su identidad para evitar ser capturado.

Pero, ¿quién es?

Por mucho tiempo se dijo que Dinorah es hija Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio o El Chayanne, un conocido narcotraficante que fue capturado por el Ejército de México en 2010.

El Indio fue detenido por supuestamente controlar el tráfico de drogas en Naucalpan y Huixquilucan, Estado de México, así como en las zonas de la Costa Grande y Acapulco, en Guerrero.

La también actriz se sinceró por completo en una entrevista que ofreció al programa Suelta La Sopa en 2017, donde habló del padre de su hija, sin decir su nombre.

Según confesó, llegó a su vida justo cuando se encontraba superando fuertes desórdenes alimenticios y problemas económicos que no le permitían tener una vida “normal”.

"Yo quise mucho al papá de mi hija, ese es el hombre que yo conocí, la otra persona yo no la conozco, las cosas que el padre de mi hija puede hacer ilícitamente no tiene nada que ver conmigo, no sigo enamorada de él pero me duele por mi hija, yo le tengo gratitud porque fue un hombre que me ayudó mucho", dijo.

Pero una fuente cercana señaló que se trata de Rafael Hernández Linares, un reconocido empresario.