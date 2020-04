Por esta foto, fans aseguran que los hijos de Ricky Martin son iguales a la mamá

La identidad de la madre de Matteo y Valentino, de 11 años y ahora de Lucía, de un año, nunca ha sido revelado por Ricky Martin. Es un secreto de su vida y de su familia que al parecer se mantendrá en silencio y reservado para siempre.

Y lo que siempre ha dejado claro el famoso cantante puertorriqueño, en varias entrevistas, es que nunca pagó ni alquiló un vientre:

"Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por el. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo".