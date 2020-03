Desde la cama y en topless, Rosalía posa demostrando su sensualidad

Luego de lanzar su canción durante la cuarentena, que según ella la hizo por "salud mental", Rosalía ha levantado las más bajas pasiones con su más reciente publicación.

Y es que la cantante española decidió compartir con sus millones de seguidores tres ardientes postales donde se muestra cubierta tan solo por una sábana de la cintura para abajo, dejando descubierto el resto de su cuerpo mientras posa sobre la cama.

Ella ha jugado a la seducción con estas tres imágenes en las que la vemos haciendo un topless artístico en el que, evidentemente, sus pechos quedan cubiertos por su larga y lisa melena castaña.

Aunque la publicación no lleva ninguna descripción, y superó los dos millones de likes en pocas horas, haciendo además a sus seguidores preguntarse ¿quién habrá sido el suertudo que tomó las bellas fotografías?

Entre los muchos comentarios ha destacado el de su íntima amiga Kylie Jenner, quien ha escrito "Oh, ¡así es como te sientes!", probablemente en referencia a un mensaje que ellas se habían enviado.

Al igual que muchos otros artistas, la española ha aprovechado estos días de encierro que estamos viviendo a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus para crear nueva música.

La artista lanzó a principios de semana "Dolerme", una canción que habla de cómo se siente y que espera cale hondo en sus seguidores.

"Yo ya no sé por qué no quiere dolerme, acelero para saber si consigo estrellarme. Quiero que lo veas y no pienses en detenerme y así demuestras que has podido olvidarme", dice uno de los estribillos de la canción.