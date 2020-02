Con románticos mensajes y sensuales fotos, ¡así celebran estas famosas guatemaltecas el Día del Cariño!

Este 14 de febrero, las redes sociales se llenaron de románticos mensajes por parte de todos los usuarios. Y estos famosos guatemaltecos no podían quedarse atrás.

Con dedicatorias para sus parejas, hijos o fans en general, las celebridades se tomaron un tiempo para compartir una publicación dedicada al Día del Cariño.

Luciendo un outfit de encaje, la Miss Guatemala 2016, Virginia Argueta, escribió: “Alexa!!!!! ¡Dile al amor que estoy lista para que toque mi puerta!”. La sensual reina de belleza posó para la cámara ropa íntima dejando ver sus pronunciadas curvas.

Massiel Carrillo continúa compartiendo imágenes en bikini del viaje que tuvo a principios de año a las playas Mexicanas. La exchica del clima publicó una imagen en bikini, luciendo todos sus atributos y recostada sobre la arena. “Feliz día del cariño ❤️ Besitos 💋💋💋”, escribió la presentadora.

Combinando su larga y pelirroja cabellera, Susana Morazán lució un ajustado vestido rojo, muy adecuado para la ocasión. La conductora de televisión comentó “No ser amados es una simple desventura; la verdadera desgracia es no amar. Albert Camus. Por eso sigo amando ❤️❤️❤️ #felizdiadesanvalentin”.

Mientras que, la nueva conductora fitness del programa mexicano Hoy, Kim Flores, dedicó la publicación a su esposo, Edwin Luna. “Gracias por hacer de nuestros días siempre momentos especiales, cada día más unidos, más enamorados y más loquitos 🤪 Te amo mi cómplice, mi esposo, mi novio, mi amante, El amor de mi Vida 😍 Feliz san Valentín o como dicen en mi país Feliz día del cariño ❤️ @edwinlunat #mipersonafavorita #TuTu #Teamo #felizsanvalentín #porSiemprelocos!”.

La presentadora Aída Estrada compartió una linda foto de su familia donde todos lucen combinados con la misma prenda. “Hoy es un #FBF recordando que ellos son mis #eternalvalentines 💕 Que hoy y siempre demuestren El Amor de Cristo en uds 😊💕”, escribió la guatemalteca.

La exMiss Guatemala, Jessica Scheel, compartió unas lindas palabras a su esposo: “Feliz día del cariño a todos en especial a mi "one and only one"!!! TE AMO”. Cabe mencionar que la pareja está esperando a su primera hija, por lo que la reina de belleza ha compartido cada momento de esta etapa en sus redes sociales.