Proyectarán en la calle la semifinal de La Academia en apoyo a Dennis Arana

¡Estamos de manteles largos! 🙌🏼 @anabarbaramusic nos cautivará con su ritmo, talento y sensualidad en la GRAN SEMIFINAL de #LaAcademia, ¡no te la puedes perder! 🎤🧡🎶 Este domingo, a las 8 p.m. por @aztecauno. 📺