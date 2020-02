¿Dónde y a qué hora ver los premios Oscar 2020?

View this post on Instagram

Vista Klaus #pelisqueveo #moviesiwatched2020 Con las prisas del último momento acabo de ver esta maravilla de película antes de que se lleve, posiblemente, un merecidísimo Óscar a mejor película de animación. 9/10. Preparen los Kleenex y a dejarse llevar por una historia con muchas moralejas, que no moralinas, muy importantes hoy y siempre. Una antigua amiga siempre me discutía que no creía en el altruismo. Yo, en mi idealismo recalcitrante le repetía una y otra vez que no es así. Pues bien, espero que ésta película la vea y le haga reflexionar sobre cómo los pequeños actos de generosidad pueden causar un gran impacto. Si no quieres ser parte del cambio, al menos no molestes a los que sí. #klaus #klausmovie #academyawards #spanishcinema #bestanimatedfeature #sergiopablosanimation