Desmienten los rumores sobre la segunda parte de "Joker"

Tras el gran éxito que tuvo la película “Joker”, The Hollywood Reporter dio a conocer recientemente que Warner Bros ya habría buscado nuevamente a Todd Phillips y Joaquin Pheonix para hacer la secuela.

Sin embargo, Deadline e IGN señalaron que no hay ningún acuerdo para filmar la segunda parte. “No lo creas todavía” advirtieron a través de un tuit desmintiendo la noticia que habría emocionado a muchos.

Update: A Joker sequel is not happening, per our sources. https://t.co/ATiqHAZCox

Deadline reportó que Toby Emmerich, presidente de Warner Bros, jamás se acercó al director Todd Phillips para grabar la secuela de Joker ni una película de origen sobre algún personaje de DC Comics.

El reporte original decía que tras el éxito de Joker, en la que rompió el récord de taquilla para una película de adultos, Warner Bros buscó a Phillips para dar luz verde a una segunda parte. Sin embargo, Deadline afirmó que jamás ocurrió esa reunión entre la productora y el director.

EXCLUSIVE: #JokerMovie sequel news is mere click-bait. Insiders say Todd Phillips never pitched origin film series on other DC characters. Don't believe the hype just yet. https://t.co/vwhBEJkUVL

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 20, 2019