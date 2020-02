¡Insólito! La Academia de Hollywood reveló por error sus “predicciones” de los Oscar

Tras la intensa temporada de premios, abundan las quinielas para los Oscar 2020 y parece que hay algunos favoritos muy claros.

Sin embargo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que el lunes tuiteó por error una imagen de sus propias predicciones de los Oscar, generando todo tipo de comentarios en Twitter.

El lunes por la tarde, la Academia de Hollywood tuiteó una imagen titulada “My Oscar Predictions” que ofreció sus mejores conjeturas para 24 categorías principales, incluyendo Parasite como Mejor Película , Sam Mendes para el Mejor Director por el filme bélico 1917 , Brad Pitt como mejor actor de reparto, y Klaus para la Mejor Película Animada, entre otros.

El tuit tenía el propósito de promover un juego que permite a los cinéfilos compartir sus propias elecciones antes de la entrega de premios del próximo domingo en el Dolby Theatre.

El perfil de la Academia de Hollywood en esta red social, donde cuenta con 3,4 millones de seguidores, animó el lunes a que los tuiteros compartieran sus candidatos preferidos para la gala que se celebrará el domingo.

Para ello presentaron la Oscars Prediction Experience, una aplicación que permitía rellenar una papeleta de votación y compartirla en la red social.

El tuit fue eliminado rápidamente y, poco después de la medianoche, la Academia se disculpó por la confusión. “Invitamos a los fanáticos en Twitter a hacer y compartir sus predicciones de los Oscar… Un breve problema en Twitter hizo que algunas de sus elecciones parecieran provenir de nuestra cuenta”, escribió la organización. "No lo hicieron. El error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras elecciones el domingo".

