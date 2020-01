“Gomita” arremetió contra Laura G después de que esta le pidió disculpas por llamarla “ladrona”

Después de que hace unos días, Gomita volvió a hablar acerca de las supuestas agresiones, acoso y humillaciones que vivió en “Sabadazo” por parte de Laura G y Cecilia Galliano, la conductora de Venga la Alegría aclaró la polémica con su excompañera de trabajo, le pidió disculpas e incluso ¡la invitó a ir al programa y sentarse con ella!

“Yo no había querido hablar después de cinco años porque no quería darle más importancia a esta situación (…) Pero ¿qué pasa? que cada año, cada comentario que hago, hay mucho apoyo a Gomita (…) y me dicen: 'pero tú no te acuerdas que trataste mal a Gomita"", dijo Laura G; al tiempo que explicó que lo que cuenta Gomita acerca de una agresión durante una hipnosis no sucedió pues "el programa era cien por ciento planeado".

Agregó que todo formaba parte del sketch de comedia ya que ese tipo de humor y acciones se maneja en todos los programas.

"Imagínense si yo acusara a Omar Chaparro de bullying por decirme como la 'che vaca', que estaba plana (…) Cada programa planea secciones de comedia, secciones armadas", indicó

Finalmente, Laura G pidió disculpas a Araceli, pues aseguró que aunque no son amigas le gustaría limar asperezas con ella.

Gomita despotrica “a lo Danna Paola”

Aracely Ordaz Campos alcanzó la fama en el programa de Televisa, Sabadazo, donde compartía la conducción con Laura G, Omar Chaparro y Cecilia Galliano.

Para nadie era un secreto que la relación entre Araceli, alías “Gomita” y Laura G, era terrible, pues la conductora tenía una fuerte amistad con Cecilia Galliano, quien también se llevaba mal con Gomita.

Lo que empeoró las cosas fue un aparente robo del anillo de compromiso de Cecilia Galliano en el programa, quien era prometida del actor Mark Tacher.

Este le había dado un generoso anillo de compromiso, el cual al hacer un baile salió volando y desapareció, tras lo cual se acusó directamente a Gomita y a sus hermanos, “Lapizin” y “Lapicito”, quienes son payasos.

Aracely subió una historia a sus redes sociales donde de manera explícita comentó en modo Danna Paola.

Esto, como reacción al comentario que hiciera Laura G un día antes, donde dijo: “Quizá le faltan temas en su vida, yo estoy en otra cosa, es una invitación a hay que viajar ligeros, si tú consideras que te hice daño, yo la verdad creo que no, te mando muchos besos, lo mejor para ti en tu vida”.

La expayasita luego escribió en sus historias: “Entonces tengo que decir que no me hiciste nada, que me trataste muy bien para que así digas que no soy culera, hoy Danna Paola entró en mí”.