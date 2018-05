VIDEO. Laura G y Roger González pelean durante programa en vivo

Laura G no pudo evitar salirse de sus casillas durante una de las emisiones del programa "Todo un show" que conduce con Roger González.

La presentadora se negó a cumplir unos de los retos, por lo que fue castigada y obligada a enfrentar uno de sus mayores miedos: los ratones.

Tras ser citada en un panteón, le pidieron que entrara a un ataúd y ella se negó, asegurando que eso era jugar con la muerte y por sus creencias no estaba dispuesta a hacerlo.

Ella explicó las razones por las que no quiso cumplir el reto y enojada reclamó a su compañero.

"Tengo mis razones para decir: ‘no quiero atraer a la muerte’. Sé que hay muchos que juegan con eso, yo y mi familia no jugamos con eso. Y no entiendo por qué quieren castigarme por un reto que no voy a cumplir".