VIDEO. Celia Lora muestra sus atributos mojados y en cámara lenta

No hay día que Celia Lora no llame la atención en las redes sociales, desde que salió en la revista Playboy no deja de dar de qué hablar.

Y es que gracias a sus exuberantes atributos físicos siempre hace de las suyas, tal como le gusta hacerlo, y esta vez no fue la excepción.

La celebridad mexicana publicó un candente video en su cuenta oficial de Instagram donde aparece dentro de una piscina, aprovechando la increíble locación y el sensual bikini que llevaba puesto sobre su cuerpo, inició una grabación en cámara lenta donde se aprecia todo su cuerpo escurriendo agua mientras ella hace gestos bastante sugestivos.

Sin embargo, la temperatura aumenta justo segundos antes de finalizar el clip, cuando de pronto Celia lleva las manos sobre sus senos robando la atención de todos los cibernautas que pasaron por su cuenta.

Desde que debutó en el cine para adultos, la exuberante modelo no ha dejado de deleitar a sus seguidores, ya que siempre está publicando un sinfín de imágenes en donde aparece haciendo tremendas poses que dejan a más de uno fascinado.

Paraliza las calles

Lora ha demostrado no tener ninguna pena ni vergüenza para mostrarse tal como Dios la trajo al mundo, no importa si es para una sesión o simplemente para enloquecer a sus fans en las redes.

Sin embargo, esta vez fue más allá y decidió elevar la temperatura de los transeúntes de la Ciudad de México posando desnuda en plena calle.

La playmate mexicana subió a sus historias de Instagram un video en donde se ve que sin pudor alguno se pasea por las calles de la CDMX mientras no viste nada en la parte alta de su cuerpo y abajo solo unas medias negras transparentes que tenían un abertura en el trasero.