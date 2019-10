Filtran detalles de la homosexualidad del hijo de Eugenio Derbez

Tras cinco años de relación José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante decidieron poner fin a su noviazgo, una noticia que se dio a conocer hace unas semanas.

Fuentes revelaron que el hijo de Eugenio Derbez la había encontrado en la cama con otra mujer, y aunque él trato de desmentirlo todo, un nuevo rumor lo convierte en noticia.

Resulta que la exnovia de Bárbara, Lucía Camargo, confirmó que la chica es bisexual y que el actor también. Primero dijo que era homosexual pero luego confirmó que le gustaban ambos sexos.

En una entrevista con la revista TV notas, Lucía abrió su corazón para revelar algunas intimidades del artista y de su ex.

Amas mujeres se conocieron cuando estaban pequeñas, jugaban y hacían pijamadas junto con otra amiga llamada Mía. Su relación comenzó a los 17 años y terminó a los 19.

"Fuimos novias dos años, de los 17 a los 19. Cortamos porque me dijeron que ella me estaba engañando con otra chava, y aunque luego me enteré de que fue una mentira que inventaron unas chavas a las que Bárbara les caía mal, ya no volvimos a vernos".