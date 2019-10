FOTO. Shakira sufre falla de vestuario y mini vestido se rompe de atrás

View this post on Instagram

Post by @shak.isabel 😻💕 Don't forget to write comment😄 Follow me for more🤗 #shakira #shakirashakira #shakiracolombia #colombia #shakiralovers #shakirafans #eldorado #eldoradoworldtour #music #dance #song #bellydance #voicebest #thevoicekids #hipsdontlie #chantaje #maluma #malumafans #loca #love #gerardpique #barcelona #barça #messi #football #bjk #vodafonepark #istanbul #Turkey #ShakiraTurkey