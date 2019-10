Miley Cyrus y Cody Simpson comparten video besándose en ropa interior

Miley Cyrus y Cody Simpson ya no le esconden su amor al mundo y cada vez se muestran más enamorados. La pareja se han vuelto inseparables en los últimos días.

Luego de su divorcio de Liam Hemsworth y su fugaz romance con Kaitlyn Carter, la cantante encontró nuevamente el amor en brazos de su amigo, con quien no duda en mostrarse feliz.

Tanto es así, que ambos han publicado peculiares imágenes en sus historias de Instagram, desde su cama y en ropa interior.

This video of Miley Cyrus and Cody Simpson kissing with Joker faces on is terrifying. pic.twitter.com/AmzaW2PmlG

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) October 14, 2019