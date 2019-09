FOTO. Leggings transparentes traicionan a Kim Flores y remarcan sus atributos

Cada vez que puede, Kim Flores muestra su lado más sensual con fotos que enamoran a sus miles de seguidores.

La modelo guatemalteca suele utilizar diminutos y ceñidos vestuarios que remarcan su espectacular anatomía, y no es para menos, pues siempre se esfuerza por mantener su figura.

Esta vez no solo demostró el cuerpazo y las curvas que tiene, sino que enseñó de más gracias a su ajustado atuendo.

"La vida es como el ejercicio, entre más dura es …. más fuerte te vuelves 💪🏽 #gymmotivation #fitnesslife #asiesmiVida #sefelizsiempre", escribió.

Y es que ella se retrató frente al espejo con tremendos leggings grises que le dibujaron todo su trasero, y a juzgar por la imagen no es la primera vez que se muestra de esa manera en esta plataforma.

Luego de mostrar sus atributos, varios notaron que no traía lencería debajo de ese atuendo, pues todo el atuendo se ajustaba a su piel.

"Felicidades Kim tienes buenos resultados 🙏😘"

"Uffff mamasita, qué rica"

"Dichoso Edwin que se come todo eso"

"Wowwwww hermosa"

"💋Muy buen trabajo en los glúteos 💋"

"Se puso los calzones con esponja 😝😝😝😝"

"Hermosa cómo siempre 😍😍😍😍"

La defiende

Hancer habló sobre la relación que tuvo con Kimberly. El cantante guatemalteco reveló la información en una entrevista en el programa Suelta la sopa.

En sus declaraciones se mostró desconcertado por los ataques de Becky Colombani, mamá de la modelo. La señora ha dicho que ella fue bailarina exótica y ha destapado las cirugías estéticas a las que se ha sometido su hija.

Suegra de Edwin Luna confirma cirugías de Kim Flores, abortos y otros oscuros secretos En un video de 40 minutos, la mamá de la modelo guatemalteca no se tentó el alma para hacer pedazos a su hija dejando en evidencia que "es la peor persona del mundo".

Él dijo que siempre vio a Kim como una mujer trabajadora. Además, que las personas son libres de desempeñarse en el trabajo que quieran para salir adelante.

"De mi parte te puedo decir que no. Nunca vi algo que me generara esa confusión. Siempre fue muy trabajadora. No me consta que haya hecho ese tipo de trabajo en lo mínimo. Sin embargo, cada persona es libre de hacer lo que quiera para sobrevivir y salir adelante, cualquiera que fuera la razón”, declaró.