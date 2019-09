VIDEO. Marjorie de Sousa ejercita con transparentes leggings y deja ver sus atributos

Al puro estilo de Yanet García, Marjorie de Sousa se grabó haciendo ejercicio. Sin embargo, no tomó en cuenta en que su prenda negra le jugaría una mala pasada.

Los ajustados y transparentes leggings dejaron ver su tanga mientras ella se estiraba en la máquina de ejercicios.

"No importa la hora!! 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 muévete 👊🏻 hacer por lo menos 30 min de ejercicio al día te ayudará a mantenerte no solo en forma, también muy saludable física y mentalmente. Nada como hacer ejercicio 👊🏻❤️", escribió.

A sus 39 años, la venezolana está en el mejor estado de forma. Luce increíble pero no es casualidad, pues se ha metido con fuerza al trabajo en el gimnasio. Las curvas de la rubia están torneadas gracias a intensas rutinas.

Las reacciones y los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, quienes de inmediato elogiaron su sensualidad, cuerpazo y belleza.

"¡¡Wow!! Qué espectacular traje para el gym, manda la foto para verlo por delante😃😘"

"Aplausos para Los que hicieron zoom 😂😂"

"Deberías de tener cuidado porque se te ve el panti y la tanga"

"Por eso luces tan bella y linda 😍😘"

"Diosa del Olimpio te adoro 💗"

"Está de más que vayas al GYM tú eres perfecta como estés, te admiro por tu belleza y tú talento… Ya me enamore 😍"

Pleito de nuevo

La batalla legal entre Julián Gil y la actriz por la custodia de su hijo sigue dando de qué hablar, así como ocurrió hace unos días cuando el actor tuvo la oportunidad de tomarse unas fotos con su pequeño Matías a quien no veía desde 2018.

Esto ocasionó que Alma Pellón, abogada de la actriz venezolana, señalara que dichas imágenes eran supuestamente ilegales.

El actor se presentó en el programa “El Gordo y La Flaca” para volver a hablar del tema declaró:

"A esa abogada, quiero que sepan, fue en el año 2013 desaforada de seguir ejerciendo leyes en México. Ahora, hay que saber qué hizo, además de mover influencias turbias para volver a ejercer, esa señora hace todo mal hecho, por la izquierda y lo que sigue haciendo constantemente es separándome de mi hijo".

También le envió un mensaje a su ex: "Marjorie, si tú no quieres que yo esté en la vida de Matías, ten los pantalones y dímelo. Yo sé que no me lo vas a decir personalmente, no hace falta, pero ten los pantalones y dilo públicamente".