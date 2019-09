Hancer protagoniza los titulares de México por su relación con Kim Flores

Hace unos días, Hancer habló de la relación que tuvo con Kim Flores, la ahora esposa de Edwin Luna, y se mostró muy respetuoso al referirse a ella.

Al ser cuestionado sobre su pasado con la modelo guatemalteca, él solo se limitó a felicitarla por su boda y además dijo que está muy agradecido con ella y que la respeta y admira.

El cantante cuenta con fama en Guatemala y con un un buen número de seguidoras en las redes sociales, pero sin duda ese número ha aumentado en los últimos días.

Los halagos al intérprete han superado a los que le escriben al vocalista de "La Trakalosa de Monterrey".

Algunas de sus fotos son toda una tentación e incitan a las fans a dejar volar su imaginación y dar rienda suelta a sus bajas pasiones.

En la mayoría que comparte en su perfil de Instagram podemos verlo hasta sin playera y mostrando su atlética figura.

Durante la entrevista al programa "Suelta la sopa", él e expresó con buenas palabras sobre la historia de amor que tuvo con Kimberly.

En sus declaraciones se mostró desconcertado por los ataques de Becky Colombani, mamá de la modelo. La señora ha dicho que Kimberly fue bailarina exótica y ha destapado las cirugías estéticas a las que se ha sometido su hija.

"De mi parte te puedo decir que no. Nunca vi algo que me generara esa confusión. Siempre fue muy trabajadora. No me consta que haya hecho ese tipo de trabajo en lo mínimo. Sin embargo, cada persona es libre de hacer lo que quiera para sobrevivir y salir adelante, cualquiera que fuera la razón", declaró.