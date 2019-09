Con crueles comentarios Galilea Montijo se burla del peso y apariencia de Gomita

Galilea Montijo y el entrenador invitado al matutino "Hoy", Diego Di Marco, destrozaron a Aracely Ordaz, conocida como Gomita, en pleno programa.

Fue durante la emisión del miércoles, cuando en una de las secciones de la producción coordinada por Magda Rodríguez, el entrenador declaró que, si bien reconoce la negativa la celebridad de hacer ejercicio para bajar de peso, la calificó como “FAT” pues cree que debe perder más kilos.

Pero eso no fue todo, entre risas y burlas, la conductora llamó a la expayasita “Gomota”, debido a su tamaño. “¿Cuál Gomita? ¡Si es una gomota!”.

Tras estos comentarios, Di Marco aseguró que le daba una calificación de “FIT” pero también de “FAT”:

La celebridad se dejó ver como cuando inició en el programa "Sabadazo"; y aunque logró pocos halagos, la mayoría de los usuarios señalaron "que se mira horrible" y que las cirugías no han cambiado su cara.

La conductora y payasita se ha operado los labios, las pompis, los pechos y hasta los brazos.

En una entrevista para la revista TV Notas, la celebridad mexicana reveló secretos íntimos sobre su cuerpo y su vida privada.

La también Youtuber confesó cuál de todas sus operaciones es la que más le ha dolido.

"La que más me dolió fue la de mis pompis, porque las prótesis eran algo nuevo para mi cuerpo. Tengo implantes y me inyectaron grasa que me sacaron de los brazos, la cintura, espalda y piernas, pero esas no dolieron tanto".