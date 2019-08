FOTOS. Charlize Theron impacta con su irreconocible transformación para su nueva cinta

Esta semana se lanzó el primer tráiler de la película Bombshell, y que será protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.

La cinta está basada en el caso de Roger Alies: uno de los escándalos más recientes de la televisión estadounidense.

Cuenta todo lo que sucedió con la acusación realizada por varias trabajadoras, por abuso sexual cometido por quien fuera el fundador, presidente y director ejecutivo de Fox News, Roger Ailes.

Sin embargo no se le pudo enjuiciar, debido a que falleció poco tiempo después de las denuncias.

Luego de que se viralizaran las imágenes, los fans de la guapa actriz han quedado en shock por su increíble transformación, incluso algunos no creen que es ella.

La sudafricana quedó casi irreconocible para realizar el papel de la presentadora Megyn Kelly, la presentadora de NBC, al punto que varias personas pensaban que era la periodista misma.

Esta transformación la convirtió en trending topic y muchos usuarios mostraron su asombro por el parecido prácticamente idéntico entre la actriz y la periodista, que en los últimos años ha dedicado mucho esfuerzo en criticar las políticas de Donald Trump, a quien ha calificado de misógino.

Con un vestido ceñido de color gris con manga tres cuartos y una melena bob, Charlize ya se ha ganado los aplausos en las redes y muchos han asegurado que esta caracterización es la mejor de su carrera.

Damn. That’s the most unrecognizable Charlize Theron’s looked since Monster. And she’s really playing a monster this time. https://t.co/KK9wq0EAsu

— Elijah Sarkesian (@elijahsarkesian) August 21, 2019