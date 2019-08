Angelique Boyer confiesa la etapa dura de su noviazgo con "el güero" Castro

Angelique Boyer se encuentra atravesando el mejor momento en el plano emocional, pues su relación Sebastián Rulli está mejor que nunca y muy enamorados.

Antes de ser novia del galán argentino, la actriz tuvo una relación amorosa con el productor José Alberto Castro durante varios años.

Pese a que ella es muy reservada con su vida íntima, reveló un par de detalles poco conocidos de ese noviazgo en una entrevista con la periodista Aurora Valle.

La celebridad y "el güero" Castro estuvieron juntos por varios años, y fue él quien le dio su primer protagónico en la telenovela Teresa (2010).

A corazón abierto

Tras cinco años de haber concluido, ella se sinceró para el programa "Confesiones", donde habló de esa etapa difícil de su vida, pues él no fue del agrado de sus papás.

"Me tuve que salir de mi casa. Fue una etapa superruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado, pero José Alberto no era la única razón, hubo muchos más motivos", contó protagonista de telenovelas mexicanas.

A pesar de que su historia de amor con el productor no llegó a buen puerto, la intérprete de 31 años dejó claro que no se arrepiente de nada de lo vivido ya que todo lo sucedido la hizo convertirse en la mujer que hoy en día es.

"La verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy y te puedo decir que también he trabajado mucho emocionalmente, he maduro y he dejado el pasado atrás. Realmente lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, así que no me arrepiento de nada", aseveró

Aunque ya no quiso seguir hablando del tema, si dejó en claro que su ruptura con el productor no fue por Rulli, como se llegó a especular.