Dulce María se deja ver en lencería transparente y muestra sus atributos

Eyyyy perdón que he estado un poquito ausente 😓😒🙈 les comparto un poquito de lo que he hecho estos últimos días ,a parte de volverme un poco loca organizando mil cosas y tomando muchas decisiones etc…😓😅😅 Tuvimos una cata de vinos mexicanos buenísimos!🍷 festejar a los papás valorando cada momento con mi papá y con mi mamá , mis hermanas y toda mi familia que amo y siempre te llena de fuerza ❤️ la naturaleza nunca deja de asombrarme y de sorprenderme , amanecer violeta, está creciendo un alcatraz que planté ,luna llena …🌕🌄🌱🌺 tuvimos otra cata de vino y un menú un poco excéntrico pero súper rico👌🏻😋esos momentos para descubrir nuevos sabores y compartir nuevas experiencias con la persona que amas es de lo mejor qué hay!❤️❤️ disfrutar y abrazar y llenar de besos a mis sobrinas que tanto quiero … y esperando a que pueda compartir con ustedes algunas cosas que he preparado para ustedes pero que aún no están listas y no puedo compartirles pero seguro el próximo mes o sea en solo unos días ya podré!!! Los quiero mucho ,los extraño, no hay día que no agradezca y valore todo su cariño ,apoyo y todo lo que hemos vivido! Prometo hacer un instalive que no pase de la próxima semana 😂 para vernos y platicar un poquito vale?? Les mando mucho amor y bendiciones 🌺😘 ahhh se me fue que por ahí hay un vino español (súper rico por cierto 😉) 🍷