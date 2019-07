VIDEO. Los "Aristemo" causan polémica con apasionado beso en el capítulo final

La pareja de actores conformada por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, conocidos como "Aristemo", han roto estereotipos en la pantalla chica por su manera de abordar el tema de las parejas del mismo sexo en la telenovela "Mi marido tiene más familia".

Tal fuel alcance de aceptación de la pareja juvenil Aristóteles y Cuauhtémoc, que el productor Juan Osorio decidió apostarle a una secuela que abordara la vida de ellos lejos de su familia en el melodrama "El corazón nunca se equivoca"

La telenovela de Televisa llegó a su fin y ese capítulo colapsó las redes sociales, primero porque los fans piden que la pareja no deje la pantalla y segundo porque estuvo coronado por un apasionado beso de ambos chicos.

El romántico momento los colocó como tendencia en Twitter durante varias horas, pues todos los fans enloquecieron y no dejaron de compartir sus reacciones y fragmentos del beso.

No es habitual que la historia de amor principal de una telenovela se vea eclipsada por tramas secundarias que, a priori, tenían menos presencia en pantalla.

Eeso precisamente es lo que pasó en "Mi marido tiene más familia", la exitosa ficción mexicana con gran éxito de audiencia.

Si bien es un melodrama coral en el que cada personaje tiene su propio protagonismo dentro de la historia, ha sido la pareja homosexual conformada Osorio y Bondoni, la que más logró sobresalir, desatando un verdadero fenómeno de fans a través de las redes sociales.

Lo que pocos saben es que esa pareja no fue algo que estuviera planeado desde un inicio en la producción de Juan, sino que fue surgiendo sobre la marcha, conforme se fue viendo la repercusión tan positiva que iba teniendo la pareja entre el público.

Tanto es así, que el productor de la telenovela en un inicio se resistía a que su hijo, quien interpreta a Aristóteles, diera vida al personaje, puesto que temía que esto le pudiera pasar factura al adolescente.

"Hubo una discusión muy fuerte en mi oficina con los escritores. A mí, siendo el productor, de repente no me pude despegar de ser productor nada más, entró el papá y, al entrar el papá, rechacé la propuesta. No me pareció, porque de repente dije ‘es que la carrera y es Emilio’, o sea mil pretextos, pero la verdad de las cosas es que no lo acepté, hasta después", se sinceró.