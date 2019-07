VIDEO. Golpean a Juan Osorio para robar en su casa y así lo dejaron

Juan Osorio fue víctima de la delincuencia el domingo por la tarde en la Ciudad de México, luego de que unos ladrones ingresaran a robar a su casa, lo golpearan y amarraran.

En una breve entrevista para Las Estrellas, el productor mexicano habló de lo ocurrido.

Con visibles heridas en la frente y un tanto confundido por lo que había ocurrido, el productor de Televisa expresó:

"El día de hoy penetraron a mi casa asaltantes, violaron mi casa los que son amantes de lo ajeno, me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon en todo el cuerpo".